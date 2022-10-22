Уральские синоптики предупредили об опасности возникновения лесных пожаров

Предупреждение будет действовать в течение трех ближайших дней Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на снижающуюся температуру воздуха на Урале, синоптики рассказали об опасности возникновения лесных пожаров. Предупреждение будет действовать в течение трех ближайших дней.

- 22-25 октября в отдельных районах Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости леса по региональной шкале), - говорится в сообщении от уральского гидрометцентра.

Напомним, в Екатеринбурге в пятницу вечером, 21 октября, выпал снег. Отметим, что такие осадки приходили на Средний Урал в конце сентября, и тогда из-за низкой температуры небольшие сугробы продержались несколько дней.

Также о резком похолодании предупреждали и синоптики. Все дело в том, что арктическая воздушная масса, распространяющаяся в тылу циклона «Elke», достигнет территории региона.