В Нижнем Тагиле 50-летняя подарила телефонным мошенникам больше 700 тысяч рублей

Тагильчанке рассказали, что для отмены этих действий ей необходимо перевести все свои деньги на «защищенные» счета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Тагиле 50-летняя местная жительница лишилась больше 700 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая пришла в дежурную часть и рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка.

- Он пояснил, что некие люди пытаются сменить ее номер телефона, привязанный в мобильном приложении в банке, а также оформляют на нее кредит. В подтверждение через мессенджер женщине направили документы, якобы указывающие на то, что имеется кредит, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Тагильчанке рассказали, что для отмены этих действий ей необходимо перевести все свои деньги на «защищенные» счета. По инструкции женщина оформила на себя кредит и отправила все деньги на названные ей реквизиты.