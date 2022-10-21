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Общество21 октября 2022 15:20

В Нижнем Тагиле 50-летняя подарила телефонным мошенникам больше 700 тысяч рублей

Пострадавшей рассказали, что на нее хотят оформить кредит
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Тагильчанке рассказали, что для отмены этих действий ей необходимо перевести все свои деньги на «защищенные» счета

Тагильчанке рассказали, что для отмены этих действий ей необходимо перевести все свои деньги на «защищенные» счета

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Тагиле 50-летняя местная жительница лишилась больше 700 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая пришла в дежурную часть и рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка.

- Он пояснил, что некие люди пытаются сменить ее номер телефона, привязанный в мобильном приложении в банке, а также оформляют на нее кредит. В подтверждение через мессенджер женщине направили документы, якобы указывающие на то, что имеется кредит, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Тагильчанке рассказали, что для отмены этих действий ей необходимо перевести все свои деньги на «защищенные» счета. По инструкции женщина оформила на себя кредит и отправила все деньги на названные ей реквизиты.