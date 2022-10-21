В Екатеринбурге выпал снег

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В Екатеринбурге в пятницу вечером, 21 октября, выпал снег. Отметим, что такие осадки приходили на Средний Урал в конце сентября, и тогда из-за низкой температуры небольшие сугробы продержались несколько дней.

Также о резком похолодании предупреждали и синоптики. Все дело в том, что арктическая воздушная масса, распространяющаяся в тылу циклона «Elke», достигнет территории Свердловской области.

- Холодный фронт пройдет через северные и западные районы ночью и утром, через центральные и южные - днем и вечером, а юго-востока региона достигнет только в ночь на субботу, - рассказал метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». - Осадки на фронте - в виде снега, в основном небольшие (до 2 мм). В западной части области вероятно установление снежного покрова.