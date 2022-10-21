Пять свердловских соцпроектов заняли призовые места во всероссийском конкурсе

Анна Вощикова организовала производство велосипедов для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Пять социальных проектов жителей Свердловской области заняли призовые места в номинациях всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Регион стал рекордсменом по количеству поддержанных инициатив, сообщает департамент информационной политики.

- Проект «Особый велосипед» Анны Вощиковой из Каменска-Уральского занял первое место в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта», - говорится в сообщении.

Вощикова организовала производство особенных велосипедов для детей со сложными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Уралец Евгений Купин также помогает ребятам с особенностями. Он разработал функциональную опору для детей-инвалидов. Его проект победил как лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий.

«НЕМУЗЕЙМУСОРА» из Екатеринбурга занял третье место среди проектов в культурно-просветительской сфере. На третьей строчке среди инициатив в сфере поддержки и реабилитации инвалидов оказалась организация, предоставляющая стоматологические услуги для детей с ОВЗ.

А системе антибуллингового мониторинга «Социальный светофор» присудили третье место в номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере дополнительного образования и воспитания детей».