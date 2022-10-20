Екатеринбуржцы рассказали, за что ненавидят общественный транспорт

Жители столицы Урала жалуются на состояние остановок, транспорта, стиль вождения и хамство кондукторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга жалуются на проблемы с общественным транспортом. 64% опрошенных порталом Е1.RU читателей заявили, что он работает ужасно. Полностью довольны им только 2%. Всего в опросе приняли участие семь тысяч человек.

Горожане жалуются на «тощие» остановки, которые не защищают от дождя, снега, холода и жары.

- Лучше уж даже в -30 градусов ехать на работу на велосипеде. Хотя бы от физических нагрузок в дороге будет теплее! Чем час стоять мерзнуть на этой стеклянной остановке и ждать трамвай, который сломался, потому что он старше моей бабушки! – заявил один из жителей столицы Урала.

Также свердловчане жалуются, что водители не безопасно ездят, кондуктора хамят, да и пассажиры ведут себя не лучше. Кроме того, горожане заявляют, что им приходится подолгу ждать свой транспорт на остановке.

- Многие автобусы у нас действительно новые, но не всегда удается даже зайти в автобус — он набит битком. И это не только в час пик, - рассказали жители Екатеринбурга.