В Екатеринбурге начали заселять первый арендный дом

Здание появилось в границах улиц Шаумяна, Московская и Фурманова. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге начали заселять жильцов в первый арендный дом, построенный в жилом комплексе «Южные кварталы». Здание сделано с этажностью. На разных его отрезка от 8 до 18 этажей. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- У Свердловской области есть интерес к развитию рынка арендного жилья. Речь идет о готовых для жизни квартирах в домах с развитой инфраструктурой, предназначенных для аренды на длительное время, - заявил губернатор Евгений Куйвашев во время обхода дома.

Здание появилось в границах улиц Шаумяна, Московская и Фурманова. В арендном доме 300 квартир. Есть разные жилплощади от студий до четырехкомнатных.

Для эксплуатации дома компания «Брусника. Екатеринбург» привлечет специализированную управляющую компанию. Она будет обслуживать территорию, следить за соблюдением правил, привлекать арендаторов и заключать договоры.

Также арендный дом оценили полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и заместителем гендиректора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов.

- Я думаю, что развитие цивилизованного найма жилья — очень перспективная история как для конкретных семей, так и для частных компаний бизнеса, которые заселяют в них своих сотрудников, - заявил Якушев.