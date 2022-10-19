В Среднеуральске местный житель потерял больше миллиона рублей, ответив на звонок мошенника

Мужчина поверил звонившей и согласился перевести сбережения на счет в другой банк на неустановленное имя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске 32-летний местный житель потерял больше миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Полицейские установили, что утром 18 октября ему позвонила неизвестная девушка и представилась представителем банка.

- Она спросила, не подавал ли молодой человек заявку на кредит, если нет, то необходимо срочно перевести имеющиеся на счету денежные средства на «безопасный счет», в связи с тем, что неустановленные лица пытаются оформить кредит на его имя, - рассказали в МО МВД «Верхнепышминский».

Мужчина поверил звонившей и согласился перевести сбережения на счет в другой банк на неустановленное имя.

- Только после перевода денежных средств мужчина понял, что стал жертвой мошенников. В настоящее время проводится проверка, - отметили в полиции.