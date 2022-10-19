Писатель Алексей Сальников приедет в Екатеринбург

Встреча с писателем состоится 21 октября в 13:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Писатель Алексей Сальников, известный по роману «Петровы в гриппе и вокруг него», приедет в Екатеринбург на творческую встречу. Об этом сообщает Уральский федеральный университет (УрФУ) в своем telegram-канале.

- Событие состоится в преддверии финала конкурса «Университетская книга»: заявлено 700 изданий 43 авторских коллективов 68 российских издательств, - говорится в сообщении.

Встреча состоится 21 октября в 13:00. Она пройдет в главном корпусе на улице Мира, 19. Писатель увидится со студентами в читальном зале технической литературы (Б-202).

Роман «Петровы в гриппе и вокруг него» рассказывает о семье уральского автослесаря, больного гриппом. Также в книге рассказывается о его бывшей супруге, работающей библиотекарем, сыне-школьнике, коллегах и друзьях. В 2019 году режиссер Кирилл Серебренников снял фильм по роману.