В Свердловской области 65% жителей недовольны зарплатой

24% опрошенных заявили, что их зарплаты должны вырасти более чем в два раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 65% жителей недовольны своей зарплатой. А 31% респондентов устраивает их заработок. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- Причем лишь 6% однозначно довольны своим доходом, еще 25% - скорее довольны, чем нет, - говорится в сообщении.

Остальные опрошенные затруднились ответить. Чаще всего зарплатой недовольны представители сфер «Безопасность» и «Наука, образование» (по 77%), «Госслужба, НКО» (73%) и «Медицина, фармацевтика» (71%). Довольных заработком больше всего в сферах «Консультирование» (44%), «Закупки» (41%), «Добыча сырья» (39%), «Высший менеджмент» (42%) и «Управление персоналом» (38%).

При этом 24% опрошенных заявили, что их зарплаты должны вырасти более чем в два раза. Еще 30% хотели бы увеличить их в два раза. 17% свердловчан не хватает прибавки в 40-50%. Еще 23% респондентам нужно увеличить заработок на 20-40%.