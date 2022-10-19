Двое жителей Первоуральска записались добровольцами в спецназ Кадырова

В епархии заявили, что бойцы не являлись сященнослужителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое мужчин из Первоуральска записались добровольцами в отряд специального назначения «Ахмат» главы Чечни Рамзана Кадырова. Сюжет о них появился на телеканале «Россия-1».

Андрей Тропин представился иереем храма Петра и Павла, а Андрей Судницын — его алтарником. По словам Тропина, что настоятель храма наложил на него запрет на церковное служение, но благословил на ратные подвиги.

- Мой благочинный протоиерей Константин сам служил в ВДВ и знает, что такое военные действия. Когда он узнал, что мы едем именно через подразделение Рамзана Кадырова, он сам нам закричал: «Аллаху Акбар», - рассказывает иерей.

Мужчина отметили, что в военкомате их отказались брать на фронт, так как они до этого не служили. Тогда уральцы решили идти отправиться в Российский университет спецназа в Чечне и вступить в отряд Кадырова.

Тропин рассказал, что они вместе с Судницыном взяли с собой святую воду. Мужчины освятили все оружие бойцов отряда. А на своем автомате иерей нарисовал крест.

Однако порталу Е1.RU в епархии заявили, что бойцы не являются священниками. В храме Петра и Павла заявили, что Тропин был пономарем и помощником на алтаре. У него не было сана.

- Второго мужчину настоятель вообще не знает. Юридическая служба Екатеринбургской епархии решает этот вопрос, - сообщили в храме.

При этом сестра Судницына рассказала порталу, что ее брат был алтарником.