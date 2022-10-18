Жителя Екатеринбурга против его воли сделали директором московской фирмы

Мужчина хочет теперь поменять паспорт и добиться расследования Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Екатеринбурга Андрей против своей воли стал директором московской фирмы. На его имя 11 августа кто-то зарегистрировал компанию и открыл расчетный счет в банке.

- Какой-то человек пришел в московское отделение с поддельным паспортом. В нем не мое фото, и подпись в паспорте не моя, а прописка указана крымская, - рассказала горожанин порталу E1.RU.

В налоговой Андрею посоветовали написать заявление на запрет действий, чтобы компания не могла от его имени совершать операции. Там жителю столицы Урала сообщили, что фирма будет существовать еще 9 месяцев, а потом закроется, если не будет совершено никаких действий.

В банке счет закрыли. Мужчина хочет теперь поменять паспорт и добиться расследования. Однако, по его словам, полиция уже отказал в возбуждении дела.

По данным базы «Контур.Фокуса», уставной капитал компании, учредителем и гендиректором которой является Андрея, составляет 100 тысяч рублей. В профиле фирмы указано монтаж отопительных систем, производство кровельных работ и другие направления. На момент публикации «КП-Екатеринбург» не удалось получить комментарий городского УМВД.