Депутат подарил школе на Эльмаше станок и 3D-принтер

Школьники используют новое оборудование на уроках информатики, получая навыки создания моделей в специальных программах. Фото: Дмитрий Иванов

В школе №67 на Эльмаше появились лазерно-гравировальный станок и 3D-принтер. С просьбой приобрести оборудования руководство учебного учреждения обратилось к депутату Гордумы Екатеринбурга Алексею Вихареву. И народный избранник откликнулся на просьбу. Теперь на станке ученики смогут изготавливать формы и модели. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- Это нужно, чтобы выращивать квалифицированных, умных и нужных стране специалистов в области инженерии и IT-технологий. Я полагаю, это только начало, дальше старшеклассники будут готовиться к соревнованиям World Skills, – говорит Алексей Вихарев.

Школьники используют новое оборудование на уроках информатики, получая навыки создания моделей в специальных программах, и на уроках технологии. А также во внеурочное время.