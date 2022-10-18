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Общество18 октября 2022 6:25

В Екатеринбурге построили самый большой в России парк под крышей

Рядом с ним расположился городской пляж
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В крытом парке разместили действующий фонтан, детские и спортивные площадки. Фото: Гильдия строителей Урала

В крытом парке разместили действующий фонтан, детские и спортивные площадки. Фото: Гильдия строителей Урала

На площадке «Екатеринбург-Экспо» построили самый большой в России парк под крышей. Об этом сообщает Гильдия строителей Урала.

- Парк станет частью кластера благоустройства. В нем появятся живые деревья и растения, - говорится в сообщении.

Также в парке под крышей разместили действующий фонтан, малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки. Рядом расположился городской пляж. Там оборудована зона с глемпингом, шезлонгами и большими качелями. Все объекты сделали российские производители.

Посмотреть на городской парк и пляж можно с 18 по 21 октября. В эти дни пройдет Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Гостей ждут мастер-классы по дизайну интерьера, дискуссии с властью и застройщиками о будущем столицы Урала. Вход на площадку свободный, однако нужна предварительная регистрация.