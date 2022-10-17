Фото: Telegram-канал Евгения Куйвашева

Новый мост через пруд в Нижнем Тагиле готовят к передаче в муниципалитет. Накануне глава города встретился с гендиректором ООО «АльмакорГруп» Алексеем Афонским, чтобы обсудить завершающие этапы реализации проекта.

- Интересно было посмотреть, как выглядит объект после нескольких месяцев с тех пор, как им начали пользоваться люди. Вижу, что трафик приличный по вновь построенной дороге и мосту, и убедился, проехав по нему, насколько удобно теперь попадать с одной стороны пруда на другую, - отметил Алексей Афонский.

Напомним, путепровод через Тагильский пруд открыли к 300-летию города, он получил название «Луганский проспект». Стоимость всего проекта составила порядка пяти миллиардов рублей, кстати, строители соединили два берега через городской пруд еще в конце декабря 2021 года.