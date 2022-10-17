Полиция завела уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полиция ищет банду садовых воров из четырех человек. Они попали на запись камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- С заявлением в органы внутренних дел обратился владелец участка садоводческого некоммерческого товарищества «Луч», - говорится в сообщении.

Хозяин дачи рассказал, что из его бани и с чердака украли бензоинструменты, домашнюю утварь и мебель. Он оценил ущерб более чем в 17 тысяч рублей. Правоохранители предполагают, что к этому могут быть причастны молодые люди, попавшие на запись камеры.

Полиция завела дело по ч.2 ст. 158 УК РФ(Кража с незаконным проникновением в хранилище либо жилище).

Силовики просят всех, кто опознал молодых людей на видео, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 21 по телефону 8 (3435)97-63-02.