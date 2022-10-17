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Общество17 октября 2022 12:31

В Каменске-Уральском вынесли приговор экс-полицейским, которые нанесли побои подросткам

Их признали виновными
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Суд приговорил экс-полицейских к условным срокам

Суд приговорил экс-полицейских к условным срокам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синарский районный суд Каменска-Уральского 17 октября вынес приговор бывшим полицейским, которых обвиняли в превышении полномочий. Суд признал их виновными в нанесении побоев подросткам. Об этом пишет портал KU66.RU.

Все осужденные будут отбывать наказание условно. Им также запретили на несколько лет занимать определенные должности. У потерпевших и их представителей есть право потребовать компенсацию.

Юрист Сергей Барсуков, представлявший в суде сторону потерпевших, считает приговор мягким.

- Факт преступления доказан и нашел в суде свое подтверждение. Мы более гуманны, так как не ставили задачу отправить их в места лишения свободы, - говорит юрист.

Потерпевшая сторона приговор обжаловать не намерена.

Ранее экс-полицейских Андреева, Половка, Возчикова и Гасанова признали виновными в нанесении побоев подросткам, приговорив их к реальным срокам лишения свободы. Позже Свердловский областной суд отменил приговор Синарского районного суда.