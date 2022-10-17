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Происшествия17 октября 2022 8:26

В ХМАО женщина получила права и устроила смертельное ДТП

Ее иномарка влетела в грузовик
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Шансов выжить у женщины не было. Фото: пресс-служба ГИБДД по ХМАО

Шансов выжить у женщины не было. Фото: пресс-служба ГИБДД по ХМАО

Смертельное ДТП 15 октября в 12:45 произошло на 73 километра трассы «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.

Как выяснилось, 33-летняя женщина за рулем иномарки Mitsubishi выехала на полосу встречного движения и попала под грузовик Iveco под управлением 59-летнего водителя.

Женщина погибла на месте аварии до приезда бригады врачей. Водительские права она получила за четыре дня до гибели.

За выходные в ХМАО произошло девять ДТП, один человек погиб, 11 получили травмы. В нетрезвом состоянии задержаны 27 человек, 20 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование, 5 сели за руль пьяными повторно.

К административной ответственности за выезд на встречную полосу привлекли 50 водителей, 100 человек нарушили правила перевозки детей.