Старинная усадьба Нижнего Тагила победила на цветочном фестивале

В Нижнем Тагиле выбрали лучшие клумбы Фото: Иван МАКЕЕВ

Старинная усадьба «Дом Черепановых» стала лучшей в конкурсе оформления городских территорий под названием «Фестиваль цветов», посвященном 300-летию Нижнего Тагила. Об этом сообщает портал TagilCity.ru.

Жюри определило победителя за флористические решения – «Райские кущи», «В гостях у сказки», «Лесная поляна» и «Артамоновская кругосветка». Диплом победителю подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Конкурс «Фестиваль цветов» проводится в Нижнем Тагиле ежегодно. В юбилейном для города году число номинаций выросло до четырех. За победу боролись образовательные учреждения, культурные учреждения и предприниматели.