На Ямале после отравления в бургерной детям выплатили компенсацию

Суд оштрафовал владельца кафе на 150 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной 2022 года в кафе «Бургер Хаус» в Лабытнанги из-за нарушения санитарных норм отравились 36 человек, среди которых были дети. Многие попали в больницу. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Массовое отравление послужило причиной возбуждения уголовного дела в отношении владельца заведения общепита. Приговором суда ему назначено 18 месяцев ограничения свободы. По данным региональной прокуратуры, в октябре приговор вступил в силу.

Также в пользу отравившихся детей в качестве компенсации морального вреда с владельца кафе взыскано 150 тысяч рублей.