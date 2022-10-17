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Происшествия17 октября 2022 6:35

На Ямале после отравления в бургерной детям выплатили компенсацию

В кафе «Бургер Хаус» пострадали 36 человек
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Суд оштрафовал владельца кафе на 150 тысяч рублей

Суд оштрафовал владельца кафе на 150 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной 2022 года в кафе «Бургер Хаус» в Лабытнанги из-за нарушения санитарных норм отравились 36 человек, среди которых были дети. Многие попали в больницу. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Массовое отравление послужило причиной возбуждения уголовного дела в отношении владельца заведения общепита. Приговором суда ему назначено 18 месяцев ограничения свободы. По данным региональной прокуратуры, в октябре приговор вступил в силу.

Также в пользу отравившихся детей в качестве компенсации морального вреда с владельца кафе взыскано 150 тысяч рублей.