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Здоровье16 октября 2022 9:12

В Свердловской области растет заболеваемость COVID-19

За сутки диагноз подтвердился еще у 1 109 человек
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Шесть человек с коронавирусом попали в медицинские учреждения

Шесть человек с коронавирусом попали в медицинские учреждения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 16 октября 2022 года официально подтверждено еще 1 109 случаев заражения COVID-19. Таких высоких цифр не было со 2 октября этого года.

Общее число переболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии составляет 537 245 человек. За это же время диагноз сняли у 517 629 человек, включая 1 381 за прошедшие сутки. Также в субботу в больницы с COVID-19 госпитализировали 6 человек.

От коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области по официальной статистике скончались 10 836 уральцев. Такие данные приводит федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.