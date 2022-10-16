Шесть человек с коронавирусом попали в медицинские учреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 16 октября 2022 года официально подтверждено еще 1 109 случаев заражения COVID-19. Таких высоких цифр не было со 2 октября этого года.

Общее число переболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии составляет 537 245 человек. За это же время диагноз сняли у 517 629 человек, включая 1 381 за прошедшие сутки. Также в субботу в больницы с COVID-19 госпитализировали 6 человек.

От коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области по официальной статистике скончались 10 836 уральцев. Такие данные приводит федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.