Мальчик ехал на электросамокате в колледж Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель Niva наехал на подростка на электросамокате. ДТП произошло утром, 14 октября, на проспекте Космонавтов, 108. С переломом голени 16-летнего мальчика доставили в больницу.

- Водитель автомобиля Niva, двигаясь по ул. Шефской в сторону пр. Космонавтов, при повороте направо на регулируемом перекрестке допустил наезд на пешехода на электросамокате, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Подросток рассказал полицейским, что торопился в колледж. Электросамокат он арендовал, указав неверно дату рождения при регистрации.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем Niva находился 66-летний мужчина со стажем вождения 18 лет. Он объяснил госавтоинспекторам, что при повороте направо не заметил мальчика на электросамокате, выехавшего на пешеходный переход.