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Общество14 октября 2022 10:08

Свердловской железной дороге исполнилось 144 года

Днем рождения Свердловской железной дороги считается 14 октября (1 октября по старому стилю) 1878 года.
Управление СвЖД. Фото из архива РЖД

Управление СвЖД. Фото из архива РЖД

В этот день было открыто регулярное движение поездов на участке Пермь – Камасино (сейчас станция Чусовская) – Нижний Тагил – Екатеринбург. Уральская горнозаводская железная дорога стала первой магистралью, построенной русскими инженерами и строителями на местности со сложным горным рельефом.

Сегодня СвЖД обеспечивает транспортно-экономические связи индустриальных районов Урала и Западной Сибири с центральными, восточными и западными регионами России и зарубежными странами. Магистраль является основой транспортной системы пяти субъектов РФ (Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) и имеет регион обслуживания площадью 1,8 млн кв. км с населением более 10,5 млн человек.

СвЖД обеспечивает 11% всей погрузки железных дорог страны (2 место). За девять месяцев 2022 года на дороге погружено 106,9 млн тонн, в том числе таких важнейших грузов как нефтепродукты, удобрения, строительные грузы, металлы, руда. Услугами СвЖД пользуется порядка 4 тыс. предприятий. В интересах клиентов магистраль развивает варианты ускоренной доставки продукции по существующим и альтернативным маршрутам, внутри страны и на экспорт. К примеру, с помощью ускоренных контейнерных сервисов грузы перевозятся по 151 направлению (+24 новых направления в 2022 году).

Свердловская железная дорога участвует в развитии региональной логистической инфраструктуры. В частности, в Свердловской области реализуется проект создания так называемого «сухого порта». В единую систему будут включены строящийся ТЛЦ «Уральский» (станция Аппаратная), перспективные комплексы на станциях Гипсовая и Седельниково, ключевые сортировочные и грузовые станции СвЖД, а также сеть грузовых терминалов магистрали. Завершается строительство железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ «Титановая долина».

За три квартала 2022 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 17,8 млн пассажиров. На новые маршруты выходят скоростные «Ласточки» и рельсовые автобусы «Орлан». Для популяризации регионального туризма СвЖД назначает туристические и ретропоезда, в том числе на паровозной тяге.

Свердловская магистраль входит в число крупнейших налогоплательщиков. По итогам девяти месяцев текущего года в бюджеты всех уровней и внебюджетные социальные фонды СвЖД перечислила 15,1 млрд рублей. Кроме того, железная дорога является крупнейшим потребителем продукции промышленных предприятий Уральского региона. В 2022 году для нужд холдинга «РЖД» планируется приобрести продукцию на общую сумму 54 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).