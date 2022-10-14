Свердловской железной дороге исполнилось 144 года

Управление СвЖД. Фото из архива РЖД

В этот день было открыто регулярное движение поездов на участке Пермь – Камасино (сейчас станция Чусовская) – Нижний Тагил – Екатеринбург. Уральская горнозаводская железная дорога стала первой магистралью, построенной русскими инженерами и строителями на местности со сложным горным рельефом.

Сегодня СвЖД обеспечивает транспортно-экономические связи индустриальных районов Урала и Западной Сибири с центральными, восточными и западными регионами России и зарубежными странами. Магистраль является основой транспортной системы пяти субъектов РФ (Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) и имеет регион обслуживания площадью 1,8 млн кв. км с населением более 10,5 млн человек.

СвЖД обеспечивает 11% всей погрузки железных дорог страны (2 место). За девять месяцев 2022 года на дороге погружено 106,9 млн тонн, в том числе таких важнейших грузов как нефтепродукты, удобрения, строительные грузы, металлы, руда. Услугами СвЖД пользуется порядка 4 тыс. предприятий. В интересах клиентов магистраль развивает варианты ускоренной доставки продукции по существующим и альтернативным маршрутам, внутри страны и на экспорт. К примеру, с помощью ускоренных контейнерных сервисов грузы перевозятся по 151 направлению (+24 новых направления в 2022 году).

Свердловская железная дорога участвует в развитии региональной логистической инфраструктуры. В частности, в Свердловской области реализуется проект создания так называемого «сухого порта». В единую систему будут включены строящийся ТЛЦ «Уральский» (станция Аппаратная), перспективные комплексы на станциях Гипсовая и Седельниково, ключевые сортировочные и грузовые станции СвЖД, а также сеть грузовых терминалов магистрали. Завершается строительство железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ «Титановая долина».

За три квартала 2022 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 17,8 млн пассажиров. На новые маршруты выходят скоростные «Ласточки» и рельсовые автобусы «Орлан». Для популяризации регионального туризма СвЖД назначает туристические и ретропоезда, в том числе на паровозной тяге.

Свердловская магистраль входит в число крупнейших налогоплательщиков. По итогам девяти месяцев текущего года в бюджеты всех уровней и внебюджетные социальные фонды СвЖД перечислила 15,1 млрд рублей. Кроме того, железная дорога является крупнейшим потребителем продукции промышленных предприятий Уральского региона. В 2022 году для нужд холдинга «РЖД» планируется приобрести продукцию на общую сумму 54 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).