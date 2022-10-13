УГМК отказалась от продажи бывшего офиса банка «Кольцо Урала»

В здании располагается «УГМК-Застройщик». Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) решила не продавать бывшее здание банка «Кольцо Урала» на улице Горького, 7 в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Коммерсант».

В офисе на Горького сейчас располагается «УГМК-Застройщик». Генеральный директор девелопера Евгений Мордовин рассказал, что компания съехала из своего офиса рядом с ЖК «Макаровский квартал» и заняла бывший офис «Кольца Урала». Планируется, что «УГМК-Застройщик» заехал туда на длительный.

Ранее, в апреле 2022 года, УГМК выставила на продажу четырехэтажное здание на Горького, 7 за 349 миллионов рублей. Общая площадь здания составляет почти две с половиной тысячи квадратных метров.