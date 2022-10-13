На Урале решили судьбу главаря ОПГ, торговавшей наркотиками в даркнете

При обысках силовики изъяли 11 килограммов запрещенных веществ. Фото: УФСБ по Свердловской области

В Свердловской области вынесли приговор 29-летнему главарю преступной группировки Казекину Д. ОПГ занималась продажей наркотиков в даркнете. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Казекин был организатором нарколаборатории. Оперативники ФСБ задержали его в ноябре 2021 года. Также силовики установили других участников группировки – 50-летниего Станиславского В.И. и 56-летнего Эбеля Д.В. Они изготавливали запрещенные вещества и распространяли их.

- При обыске в арендуемой ими квартире изъято более 11 килограмм наркотических средств, прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование, - сообщает свердловское УФСБ.

В квартире нашли прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование. Фото: УФСБ по Свердловской области

Силовики завели дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Суд Первоуральска назначил Казекину 6,5 лет в колонии строгого режима. Расследование в отношении Станиславского и Эбеля продолжается.