На Ямале женщина подарила мошенникам больше четырех миллионов рублей

Женщина перевела мошенникам крупную сумму после разговора по телефону Фото: Алексей БУЛАТОВ

61-летняя жительница Ханымея на Ямале лишилась крупной суммы после того, как на нее вышли по телефону мошенники. Об этом информирует портал «Ямал 1».

Мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками банка. Они убедили жертву оформить несколько займов и перевести деньги на указанные ими счета. Это нужно было якобы для того, чтобы на женщину не оформили кредиты неизвестные люди.

Пенсионерка взяла деньги в долг и перевела мошенникам больше четырех миллионов рублей. Об обмане женщина догадалась слишком поздно, только после того, как мошенники перестали брать трубку.