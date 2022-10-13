На Ямале женщина подарила мошенникам больше четырех миллионов рублей

Женщина перевела мошенникам крупную сумму после разговора по телефону
Фото: Алексей БУЛАТОВ
61-летняя жительница Ханымея на Ямале лишилась крупной суммы после того, как на нее вышли по телефону мошенники. Об этом информирует портал «Ямал 1».
Мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками банка. Они убедили жертву оформить несколько займов и перевести деньги на указанные ими счета. Это нужно было якобы для того, чтобы на женщину не оформили кредиты неизвестные люди.
Пенсионерка взяла деньги в долг и перевела мошенникам больше четырех миллионов рублей. Об обмане женщина догадалась слишком поздно, только после того, как мошенники перестали брать трубку.