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Происшествия13 октября 2022 6:24

На Ямале женщина подарила мошенникам больше четырех миллионов рублей

Пенсионерка почуяла подвох слишком поздно
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Женщина перевела мошенникам крупную сумму после разговора по телефону

Женщина перевела мошенникам крупную сумму после разговора по телефону

Фото: Алексей БУЛАТОВ

61-летняя жительница Ханымея на Ямале лишилась крупной суммы после того, как на нее вышли по телефону мошенники. Об этом информирует портал «Ямал 1».

Мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками банка. Они убедили жертву оформить несколько займов и перевести деньги на указанные ими счета. Это нужно было якобы для того, чтобы на женщину не оформили кредиты неизвестные люди.

Пенсионерка взяла деньги в долг и перевела мошенникам больше четырех миллионов рублей. Об обмане женщина догадалась слишком поздно, только после того, как мошенники перестали брать трубку.