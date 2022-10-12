Больше половины детских товаров в Свердловской области продается с нарушениями

4,7 тысячи детских товаров продавались с нарушениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области при проверках выяснилось, что больше половины детских товаров продавались с нарушениями. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора

- За прошедшие 9 месяцев 2022 года специалисты по защите прав потребителей провели 59 надзорных мероприятий, в ходе 75% надзорных мероприятий выявились нарушения, - говорится в сообщении.

Всего специалисты проверили больше 7,2 тысячи товаров. 4,7 тысячи из них продавались с нарушениями. Сотрудники Роспотребнадзора составили шесть административных протоколов. Они выписали штрафов на 230 тысяч рублей.

Кроме того, хозяйствующим субъектам выдали 42 предостережения. Также было подано два иска об обязании исполнения закона. Чаще всего нарушения заключались в отсутствии или неполной маркировке и в недочетах в документах.