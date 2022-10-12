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Недвижимость12 октября 2022 11:59

В Екатеринбурге ремонт Исторического сквера завершат досрочно

Здесь завершат укладку плитки
Дарья ЧИПУРИНА
Объект сдадут 20 октября

Объект сдадут 20 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируют завершить ремонт Исторического сквера раньше предполагаемых сроков. Планируемый срок сдачи был 15 ноября, сдать объект получится раньше – 20 октября.

- В течение недели подрядчик обещал завершить укладку плиточного покрытия. Малые архитектурные формы появятся позже, - рассказали в пресс-центре мэрии «КП-Екатеринбург».

На ремонт сквера было потрачено порядком 150 миллионов рублей. Была произведена замена плитки и скамеек, ремонт тротуаров, бордюров и укладка газонов.

По словам подрядчика по ремонту, ООО «Лев», в контракт не включен небольшой участок у каменного моста на улице Малышева. Поэтому благоустройство этого участка будет выделено в отдельный лот.