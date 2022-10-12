В Екатеринбурге ремонт Исторического сквера завершат досрочно

Объект сдадут 20 октября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге планируют завершить ремонт Исторического сквера раньше предполагаемых сроков. Планируемый срок сдачи был 15 ноября, сдать объект получится раньше – 20 октября.
- В течение недели подрядчик обещал завершить укладку плиточного покрытия. Малые архитектурные формы появятся позже, - рассказали в пресс-центре мэрии «КП-Екатеринбург».
На ремонт сквера было потрачено порядком 150 миллионов рублей. Была произведена замена плитки и скамеек, ремонт тротуаров, бордюров и укладка газонов.
По словам подрядчика по ремонту, ООО «Лев», в контракт не включен небольшой участок у каменного моста на улице Малышева. Поэтому благоустройство этого участка будет выделено в отдельный лот.