Кредитные каникулы получат все мобилизованные в Свердловской области

Право на кредитные каникулы есть и у добровольцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кредитные каникулы смогут получить все мобилизованные в Свердловской области. Кроме того, на отсрочки по кредитным выплатам могут рассчитывать и семьи служащих.

- Право на кредитные каникулы есть у всех, в том числе у добровольцев, у служащих по контракту, у сотрудников национальной гвардии. Воспользоваться каникулами могут также члены их семей: супруги, несовершеннолетние дети и дети до 23-х лет, которые учатся очно, дети-инвалиды любого возраста, при условии, что им присвоили инвалидность до 18-ти лет, а также лица, которые находятся на иждивении у мобилизованных, - уточнил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин.

Кредитные договора должны быть заключены до того, как служащего мобилизовали, либо до того, как он начал участвовать в СВО. Кредитные каникулы предоставляются на весь период мобилизации.

По словам Сергея Коровина, обратиться за кредитными каникулами можно в любой момент, пока действует договор, но не позднее 31 декабря 2023 года.

С военнослужащих, которые получили инвалидность первой степени или погибли в зоне СВО, спишутся все кредитные долги, а также с их семей.