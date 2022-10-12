Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 9:32

Волонтеры Югры собирают рюкзаки для мобилизованных мужчин

В них положат дождевики, термобелье и другие вещи
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В каждый рюкзак положат 28 вещей

В каждый рюкзак положат 28 вещей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Югре волонтеры приступили к комплектации «рюкзака мобилизованного». Это поможет ускорить процесс формирования и выдачи защитникам Родины из региона необходимых вещей. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В каждый рюкзак положат 28 вещей, все позиции согласованы с военным комиссариатом Югры. Среди вещей – термобелье, дождевики, аптечки и другие позиции. Сейчас идет закупка вещей для «рюкзаков мобилизованных».

Все рюкзаки укомплектуют до 15 октября, после чего их передадут мобилизованным югорчанам.