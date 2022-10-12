Волонтеры Югры собирают рюкзаки для мобилизованных мужчин

В каждый рюкзак положат 28 вещей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Югре волонтеры приступили к комплектации «рюкзака мобилизованного». Это поможет ускорить процесс формирования и выдачи защитникам Родины из региона необходимых вещей. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В каждый рюкзак положат 28 вещей, все позиции согласованы с военным комиссариатом Югры. Среди вещей – термобелье, дождевики, аптечки и другие позиции. Сейчас идет закупка вещей для «рюкзаков мобилизованных».

Все рюкзаки укомплектуют до 15 октября, после чего их передадут мобилизованным югорчанам.