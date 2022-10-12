Мэр Нижнего Тагила распорядился помочь семьям мобилизованных

Штаб возглавит сам градоначальник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев распорядился создать штаб по оказанию помощи семьям мобилизованных. В том числе орган займется координацией специального центра, созданного на базе Дворца молодежи, сообщает мэрия.

- Планирую организовать еженедельные очные приемы семей мобилизованных, чтобы возможные возникающие проблемы мы смогли решать максимально быстро и эффективно, - заявил градоначальник.

В состав штаба вошли руководители разных структур. Среди них представители МУ МВД «Нижнетагильское», свердловского министерства социальной политики, управления социальных программ и семейной политики, а также управления образования мэрии. Штаб возглавит мэр.

Директор Дворца молодежи Татьяна Мокрецова рассказала, что уже организована работа колл-центра. Заявки, которые поступают от семей мобилизованных, будут распределять среди волонтеров. Всего в центре 20 добровольцев.

В центре родственники граждан, ушедших на фронт, смогут получить бытовую помощь, юридическую консультацию и психолого-педагогическое сопровождение.