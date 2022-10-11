Телезрительница из Нижнего Тагила выиграла 100 тысяч рублей в игре «Что? Где? Когда?»

Вопрос уралочки выпал в первом же раунде Фото: Тимур ХАНОВ.

Телезрительница из Нижнего Тагила Наталья Чеботарева смогла выиграть 100 тысяч рублей в игре «Что? Где? Когда?», которую показывают на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 9 октября. Вопрос уралочки выпал в первом же раунде. Она спросила у знатоков, зачем в XIX и XX веках богатые люди использовали фигурку медведя.

Игроки во время обсуждения заметили в шерсти перо от перьевой ручки, из-за чего появилась правильная версия: ее использовали для написания писем. Ведущий посчитал, что организаторы ошибочно оставили подсказку в фигурке, и решил переиграть раунд.

Однако защитник интересов телезрителей Алексей Гиязов в качестве компенсации решил отправить Наталье Чеботаревой 100 тысяч рублей. В том выпуске команда Бориса Белозерова победила зрителей со счетом 6:4.