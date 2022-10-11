За сутки жители Югры подарили мошенникам 400 тысяч рублей

Люди чаще всего теряют деньги после общения по телефону Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки мошенники обманули жителей Югры девять раз на общую сумму в 400 тысяч рублей. Злоумышленники действуют дистанционно, играя на доверчивости граждан. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Как правило, жители Ханты-Мансийского автономного округа становятся жертвами, когда им звонят мошенники и предлагают перевести деньги на «безопасный счет», чтобы избежать кражи. «Спасая» свои деньги, люди теряют их.

Также югорчане нередко приобретают товары на сомнительных сайтах и на аккаунтах социальных сетей, созданных на скорую руку.

Одной из жертв мошенников в минувший сутки стала бабушка из города Нижневартовск, которой позвонил «сотрудник банка», после чего озвучил выгодное предложение на получение кредита, предложив привезти документы с курьером. В итоге пенсионерка отдала 80 тысяч рублей дистанционно, однако курьер так и не пришел к ней.