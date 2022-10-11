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Происшествия11 октября 2022 9:14

За сутки жители Югры подарили мошенникам 400 тысяч рублей

Всего зафиксировано девять преступлений
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Люди чаще всего теряют деньги после общения по телефону

Люди чаще всего теряют деньги после общения по телефону

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки мошенники обманули жителей Югры девять раз на общую сумму в 400 тысяч рублей. Злоумышленники действуют дистанционно, играя на доверчивости граждан. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Как правило, жители Ханты-Мансийского автономного округа становятся жертвами, когда им звонят мошенники и предлагают перевести деньги на «безопасный счет», чтобы избежать кражи. «Спасая» свои деньги, люди теряют их.

Также югорчане нередко приобретают товары на сомнительных сайтах и на аккаунтах социальных сетей, созданных на скорую руку.

Одной из жертв мошенников в минувший сутки стала бабушка из города Нижневартовск, которой позвонил «сотрудник банка», после чего озвучил выгодное предложение на получение кредита, предложив привезти документы с курьером. В итоге пенсионерка отдала 80 тысяч рублей дистанционно, однако курьер так и не пришел к ней.