В больнице Сургута сокращают число ковидных коек

Коечный фонд для коронавирусных больниц в Югре постепенно сокращают Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На базе окружной клинической больнице Сургута развернуто 85 мест для лечения пациентов с коронавирусом. При этом, сейчас лечение здесь проходят 47 человек с опасным диагнозом. Поэтому в ближайшие дни количество коек здесь уменьшится на 30. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

По словам заведующей инфекционным отделением №2 Сургутской окружной клинической больницы Екатерины Сайфуллиной, сейчас в стационар госпитализируются меньше пациентов, так как течение болезни у многих сегодня более легкое.

- Большинство пациентов проходит лечение на амбулаторном этапе, - говорит Екатерина Сайфуллина.

Если же на этом этапе эффекта нет, то только тогда человек попадает в больницу. Таких пациентов становится все меньше. Поэтому коечный фонд решили сократить.