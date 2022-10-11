В Нижнем Тагиле покупатели обманули торговца овощами

Мужчину обманули на тысячу рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нечестные покупатели обманули продавца овощей, который торгует на Центральном рынке. О схеме обмана мужчина рассказал изданию TagilCity.ru.

По словам продавца, 8 октября к нему подошла молодая пара. Девушка с молодым человеком набрали овощей на сумму в 1 тысячу рублей. После этого они сообщили, что наличных денег у них нет, и решили перевести деньги по телефону.

После этого покупатели показали продавцу сообщение о совершении перевода на банковскую карту. Но деньги на карту торговца овощами так и не поступили.

Мужчина обратился к нечестным покупателям через тагильское издание, призвав к совести. Он рассказал, что один воспитывает детей, и копил деньги на день рождение одному из них. И тысяча рублей для него – большая сумма.