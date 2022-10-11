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Общество11 октября 2022 7:57

Из Екатеринбурга на срочную службу в Президентский полк попали три призывника

Об этом рассказали в Гордуме
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В Гордуме отдельно отметили, что люди, призванные на срочную службу не будут направлены в район выполнения боевых задач.

В Гордуме отдельно отметили, что люди, призванные на срочную службу не будут направлены в район выполнения боевых задач.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Гордуме Екатеринбурга 11 октября обсудили итоги весеннего призыва в армию. Так, сотрудники мэрии рассказали, что всего на срочную службу было призвано из столицы Урала 719 человек. Причем часть призывников попала в Президентский полк.

- Всего три человека из числа призванных из Екатеринбурга были направлены в Президентский полк, - сказал Евгений Клюжин, председатель Комитета административных органов администрации Екатеринбурга.

В Гордуме отдельно отметили, что люди, призванные на срочную службу, не будут направлены в район выполнения боевых задач.