Из Екатеринбурга на срочную службу в Президентский полк попали три призывника

В Гордуме отдельно отметили, что люди, призванные на срочную службу не будут направлены в район выполнения боевых задач. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Гордуме Екатеринбурга 11 октября обсудили итоги весеннего призыва в армию. Так, сотрудники мэрии рассказали, что всего на срочную службу было призвано из столицы Урала 719 человек. Причем часть призывников попала в Президентский полк.

- Всего три человека из числа призванных из Екатеринбурга были направлены в Президентский полк, - сказал Евгений Клюжин, председатель Комитета административных органов администрации Екатеринбурга.

В Гордуме отдельно отметили, что люди, призванные на срочную службу, не будут направлены в район выполнения боевых задач.