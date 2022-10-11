На Малышева парализовало движение трамваев

Движение трамваев было остановлено временно Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Малышева утром, 11 октября, парализовало движение трамваев. По словам очевидцев, на въезде на Малышевский мост произошел обрыв проводов. Однако в ЕТТУ «КП-Екатеринбург» эту информацию не подтвердили.

- Причина остановки трамваев пока неизвестна, - рассказали в ЕТТУ.

Там также отметили, что движение трамваев на Малышевском мосту уже восстановлено.

Напомним, 25 сентября, на улице 8 Марта временно остановилось движение трамваев из-за ДТП. На участке дороги рядом с Большакова мотоциклист на полном ходу влетел в легковушку.