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Недвижимость10 октября 2022 14:07

В Нижнем Тагиле депутаты поддержали увеличение тарифов ЖКХ

На внеочередном собрании городской Думы было принято решение о повышении
Дарья ЧИПУРИНА
Услуги ЖКХ в Нижнем Тагиле подрастут в цене

Услуги ЖКХ в Нижнем Тагиле подрастут в цене

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 10 октября, в Нижнем Тагиле во время внеочередного собрания городской Думы было принято решение об увеличении тарифов ЖКХ на 0,1%. Идею поддержали депутаты Думы.

Если инициативу мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева поддержат на областном уровне, то, учитывая надбавки, цены на услуги в городе возрастут на 11,1%. Произойдёт это с 1 декабря 2022 года. Окончательное решение будет принято главой региона, Евгением Куйвашевым.

Как сообщают в Гордуме Нижнего Тагила, увеличение тарифа поможет привлечь дополнительные деньги, они помогут предприятиям участвовать в программах софинансирования. А это уже обеспечит город возможность реконструировать сети теплоснабжения.