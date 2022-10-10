В Нижнем Тагиле депутаты поддержали увеличение тарифов ЖКХ

Услуги ЖКХ в Нижнем Тагиле подрастут в цене Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 10 октября, в Нижнем Тагиле во время внеочередного собрания городской Думы было принято решение об увеличении тарифов ЖКХ на 0,1%. Идею поддержали депутаты Думы.

Если инициативу мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева поддержат на областном уровне, то, учитывая надбавки, цены на услуги в городе возрастут на 11,1%. Произойдёт это с 1 декабря 2022 года. Окончательное решение будет принято главой региона, Евгением Куйвашевым.

Как сообщают в Гордуме Нижнего Тагила, увеличение тарифа поможет привлечь дополнительные деньги, они помогут предприятиям участвовать в программах софинансирования. А это уже обеспечит город возможность реконструировать сети теплоснабжения.