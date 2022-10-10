В Екатеринбурге догхантеры разбросали розовый яд

В Екатеринбурге травят бездомных собак
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Юго-западном и Кировском районах Екатеринбурга уральцы стали находить розовый яд, сообщает Е1. На вид он похож на ярко-розовый детский мелок. Одна собака уже пострадала от рук догхантеров. Это произошло по адресу Красина, 5.
Владелец йоркширского терьера рассказал, что его собака попробовала кусок брикета и отравилась.
- Доктора его с того света достали, очень редко собачки выживают. Сейчас нашел такой же яд на детской площадке. Он похож на детский мелок, для детей это очень опасно, - рассказывает владелец пострадавшей собаки.
Местные жители уверены, что яд подкидывают работники коммунальных служб, чтобы тратить бездомных собак. В октябре 2021 года мы рассказывали о женщине, подравшийся с догхантером на ВИЗе.
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