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Происшествия10 октября 2022 13:21

В Екатеринбурге догхантеры разбросали розовый яд

В двух районах жильцы нашли отраву для собак
Дарья ЧИПУРИНА
В Екатеринбурге травят бездомных собак

В Екатеринбурге травят бездомных собак

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Юго-западном и Кировском районах Екатеринбурга уральцы стали находить розовый яд, сообщает Е1. На вид он похож на ярко-розовый детский мелок. Одна собака уже пострадала от рук догхантеров. Это произошло по адресу Красина, 5.

Владелец йоркширского терьера рассказал, что его собака попробовала кусок брикета и отравилась.

- Доктора его с того света достали, очень редко собачки выживают. Сейчас нашел такой же яд на детской площадке. Он похож на детский мелок, для детей это очень опасно, - рассказывает владелец пострадавшей собаки.

Местные жители уверены, что яд подкидывают работники коммунальных служб, чтобы тратить бездомных собак. В октябре 2021 года мы рассказывали о женщине, подравшийся с догхантером на ВИЗе.

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