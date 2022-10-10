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Политика10 октября 2022 9:55

Евгений Куйвашев поучаствовал во встрече Владимира Путина с губернаторами

Президент определил направления работы для глав регионов
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
После речи Путина главам региона предложили высказаться, но Куйвашев не стал брать слово

После речи Путина главам региона предложили высказаться, но Куйвашев не стал брать слово

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие во встрече президента России Владимира Путина с главами регионов. Встреча прошла 10 октября по видеосвязи.

- Прежде всего хочу поздравить вас с победой на выборах. Вы показали высокие, убедительные результаты, - сказал во вступительном слове президент.

Он отметил, что губернаторам сейчас важно заняться повышением качества жизни людей и улучшать социально-экономическое положение регионов. После речи Путина главам региона предложили высказаться. Слово взяли только губернаторы Кировской и Калининградской областей.

Евгений Куйвашев победил на выборах 11 с 65,78% голосов. 19 сентября он вступил в должность. Для него это третий губернаторский срок подряд. В конце мая Куйвашев общался с Путиным по видеосвязи. Тогда президент поддержал его участие в выборах.