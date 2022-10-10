Евгений Куйвашев поучаствовал во встрече Владимира Путина с губернаторами

После речи Путина главам региона предложили высказаться, но Куйвашев не стал брать слово Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие во встрече президента России Владимира Путина с главами регионов. Встреча прошла 10 октября по видеосвязи.

- Прежде всего хочу поздравить вас с победой на выборах. Вы показали высокие, убедительные результаты, - сказал во вступительном слове президент.

Он отметил, что губернаторам сейчас важно заняться повышением качества жизни людей и улучшать социально-экономическое положение регионов. После речи Путина главам региона предложили высказаться. Слово взяли только губернаторы Кировской и Калининградской областей.

Евгений Куйвашев победил на выборах 11 с 65,78% голосов. 19 сентября он вступил в должность. Для него это третий губернаторский срок подряд. В конце мая Куйвашев общался с Путиным по видеосвязи. Тогда президент поддержал его участие в выборах.