В больнице Екатеринбурга девушке посоветовали обследовать себя самой дома по видео

Врач не направил девушку к маммологу, но посоветовал ей самой обследовать молочные железы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице Екатеринбурга на приеме гинеколога в рамках диспансеризации посоветовали обследовать молочные железы самой дома по видео из интернета. При этом направление к маммологу ей не дали. Об этом 24-летняя девушка рассказала «КП-Екатеринбург».

Горожанка проходила диспансеризацию 8 октября в поликлинике Центральной городской клинической больницы № 1 по адресу улица Декабристов, 15Б. По ее словам, она ждала своей очереди к гинекологу 2,5 часа.

- Очередь совсем не двигалась. Врач тратила на одного пациента по 30 минут. И это был обычный осмотр! Уже на приеме гинеколог сказала мне: «Приходишь домой, находишь в интернете видео, как обследовать молочные железы, и сама обследуешь. Поняла меня?». Как я могу сама себя обследовать? Я ведь не врач! – удивилась горожанка.

Кроме того, девушка рассказала, что летом 2022 года обращалась в эту же поликлинику к дерматологу. Тогда у нее на руках и ногах появилась непонятная сыпь.

- Дерматолог вообще удивился, зачем я пришла. Выписал мазь и таблетки. Когда я спросила, из-за чего могла появиться сыпь, он ответил: «Не знаю, всякое бывает», - сообщила читательница.

В Минздраве Свердловской области «КП-Екатеринбург» заявили, что девушка может обратиться за объяснениями в администрацию поликлиники. Также, если у нее останутся вопросы, она может задать их ведомству.