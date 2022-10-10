В Нижнем Тагиле пьяный водитель без прав влетел в стоящую на светофоре Lada

Авария произошла около восьми вечера 9 октября на регулируемом перекрестке. Фото: ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле пьяный 19-летний водитель Skoda Octavia влетел в стоящую на светофоре Lada Priora, которая от удара въехала в находящийся впереди Renault Logan. В ДТП пострадали 20-летнйи водитель и пассажир отечественной легковушки. Об этом сообщает ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское».

Авария произошла около восьми вечера 9 октября на регулируемом перекрестке у дома № 49 по проспекту Мира. Skoda Octavia ехала в сторону улицы Циолковского.

- Пострадавших после осмотра врачами скорой медицинской помощи отпустили домой с ушибами. В момент ДТП водитель и пассажир отечественного легкового автомобиля пользовались ремнями безопасности, что позволило им избежать получения более серьезных травм, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

За рулем Skoda был молодой человек, не имеющий прав. Фото: ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское»

Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем Skoda был молодой человек, не имеющий прав. У него были явные признаки алкогольного опьянения, которое позже подтвердило освидетельствование. При этом молодой человек уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Свой поступок в этот раз он объяснить не смог.

На молодого человека по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (Вождение в нетрезвом виде и без прав). Теперь водителя ждет штрафа в размере 30 тысяч рублей или арест на 15 суток.