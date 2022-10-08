В Верхней Пышме второй день не могут найти 13-летнего школьника, не вернувшегося с прогулки

Ребенок пропал 7 октября. Фото: предоставлено МО МВД России «Верхнепышминский»

В полицию Верхней Пышмы за помощью обратились родители 13-летнего Даниила Храмцова. В пятницу ребенок не вернулся домой с прогулки. До настоящего момента о его судьбе ничего не известно.

- Сотрудниками полиции ориентированы комплексные силы полиции, опрошены все родственники и друзья ребёнка, обследованы все места возможного нахождения. Патрулирование улиц продолжается, - прокомментировали в МО МВД России «Верхнепышминский».

Мальчик был одет в зелено-серую куртку, черные спортивные штаны с белыми и зелеными вставками по бокам. На его ногах были голубые кеды. Всех, кто знает что-либо о месте нахождения школьника сотрудники полиции просят сообщить им об этом по номерам: 8-909-019-88-58, (834368) 5-36-92, (834368) 7-31-00, 112.