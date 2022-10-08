Очевидцы рассказали о столкновении автобуса и дивана на уральской трассе

Понадобилось около 20 минут, чтобы вытащить диван из-под автобуса Фото: ЕКАТЕРИНБУРГ-СЕРОВ(Online), vk.com/ekb.serov

Необычное ДТП случилось накануне на дороге между Екатеринбургом и Снежинском. Как сообщается в паблике ЕКАТЕРИНБУРГ-СЕРОВ(Online) междугородний автобус врезался в... диван. Тот по какой-то причине стоял посреди трассы. Причем мебель была еще и в упаковке!

Сам диван после случившегося застрял под автобусом. Понадобилось минут 20, чтобы вытащить его оттуда. По словам очевидцев, в ДТП никто из людей не пострадал.

- В ГИБДД обращений по данному факту не поступало, - прокомментировали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.