В детском саду Екатеринбурга появился бассейн с соляной пещерой

. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов присутствовал на открытии здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня,7 октября, открыли бассейн детского сада после капитального ремонта. Бассейн могут посещать дети с самого рождения. Он оборудован теплыми раздевалками, отдельными душевыми, туалетными комнатами и зоной ожидания для родителей. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов присутствовал на открытии здания, отмечает «Уральский меридиан».

- Сегодня у детского сада появилась возможность оздоравливать не только своих воспитанников – 340 детей, но и использовать его для всех ребят, которые проживают в Юго-Западном районе. Здесь есть и соляная комната, что очень важно в сезон простудных заболеваний, принимают логопед и психолог, – рассказал Алексей Орлов.

Детский бассейн оснащен современным оборудованием. Система фильтрации позволяет за 1 час проводить трехкратный обмен воды.

Устройство водонагрева дает возможность поддерживать оптимальную температуру воды для занятий и летом, и зимой. Помимо этого для детей закупили специальное плавательное оборудование. Это игровой плот и разнообразный арсенал игрушек – тонущие, надводные, надувные.