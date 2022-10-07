Пожилая пара из Екатеринбурга подарила мошенникам полмиллиона рублей

Все операции проходили через мобильное приложение банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 68-летняя женщина и ее 63-летний супруг стали жертвами мошенников. Они взяли в кредит 500 тысяч рублей и подарили их аферистам. Об этом сообщает городское УМВД.

Пенсионерка работает медицинским лабораторным техником. Она рассказала, что ее супругу позвонил незнакомец и представился сотрудником банка.

- Лжеспециалист заявил собеседнику, что на его имя в Московской области якобы оформлен кредит, затем звонивший поинтересовался у мужчины, нет ли у него на счете данной суммы, - говорится в сообщении полиции.

Мужчина ответил отрицательно. Тогда мошенник предложил оформить «зеркальный» займ и перевести деньги на «безопасные» счета. Горожанин согласился. Он зашел в приложение банка и через личный кабинет супруги оформил кредит.

На телефон пенсионерки начали приходить сообщения с кодами. Супруги сообщили их неизвестному. А затем перевели полученные деньги на указанный мошенниками счет.

Только после завершения всех операций пожилые люди поняли, что они стали жертвами кибермошенников. Супруги обратились в полицию. Стражи порядка завели дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).