В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В микрорайоне Елизавет Екатеринбурга водитель иномарки Toyota сбил 10-летнего мальчика, который пытался перейти дорогу в неположенном месте. Авария произошла днем 7 октября на улице Молотобойцев.

- В результате ДТП пострадал школьник. Ребенка с ушибом щеки доставили в лечебное учреждение. При опросе мать мальчика пояснила, что он возвращался домой и решил сократить путь, в связи с этим перешел дорогу в неустановленном месте, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что за рулем машины находился 46-летний мужчина. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия.