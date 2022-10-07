Уральца, страдающего заразной формой туберкулеза, обязали пройти лечение через суд

Имея активную форму туберкулеза и сознательно уклоняясь от диспансерного наблюдения и лечения, больной создает особо опасный характер заражения для окружающих Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале мужчину, страдающего заразной формой туберкулеза, обязали пройти лечение через суд. Он представлял опасность для окружающих, но ходить к врачам не хотел и фтизиатра, у которого состоял на учете, с призывами о необходимости явиться на прием, игнорировал.

- Имея активную форму туберкулеза и сознательно уклоняясь от диспансерного наблюдения и лечения, больной создает особо опасный характер заражения для окружающих, поскольку микробактерии туберкулеза распространяются воздушно-капельным путем, что влечет неконтролируемое, значительное увеличение пораженных людей туберкулезом, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура Новолялинского района направила в суд административное исковое заявление с требованием принудительной госпитализации мужчины для лечения туберкулеза в ГБУЗ Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 2» и прохождении им полного курса необходимого лечения. Верхотурский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Мужчина доставлен в медицинское учреждение для прохождения лечения приставами в сопровождении работников ГАУЗ Свердловской области «Новолялинская районная больница».