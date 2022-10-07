Уральца, зарезавшего возлюбленную и друга, отправят на принудительное лечение

Материалы уголовного дела направлены в Свердловский областной суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя села Байкалово 1965 года рождения, зарезавшего возлюбленную и друга, отправят на принудительное лечение. Трагедия произошла 17 марта 2022 года в квартире товарища обвиняемого на улице Мальгина, где все трое распивали алкоголь. Мужчина схватился за нож после того, как рассердился, что его подруга не хотела уходить домой.

- Житель с. Байкалово прошел в коридор и с целью причинения смерти хозяину квартиры нанес не менее двух ударов клинком ножа в область груди последнего, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - После житель с. Байкалово прошел в комнату, где находилась его знакомая, 1958 г.р., и нанес ей не менее трех ударов клинком ножа в область груди и левого предплечья.

Женщина скончалась на месте, а хозяин квартиры спустя несколько часов в больнице. Мужчина, напавший на них с ножом, обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Согласно заключению комиссии экспертов, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения преступления он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.

Материалы уголовного дела направлены в Свердловский областной суд.