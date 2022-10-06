В Нижнем Тагиле пенсионерка потеряла 300 тысяч, желая получить перевод от несуществующего племянника

Несколько дней женщина ходила на почту, чтобы осуществить переводы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 81-летняя местная жительница лишилась 300 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонили с незнакомого номера и рассказали , что ей необходимо получить денежный перевод.

- Злоумышленники рассказали, что это средства от племянника из Москвы в сумме 1,4 миллиона рублей, но, чтобы получить этот перевод, ей необходимо перевести определенную сумму на определенный счет. Хотя у женщины нет племянника, она согласилась, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Несколько дней женщина ходила на почту, чтобы осуществить переводы на счета, которые ей отправили аферисты. Позже бабушке рассказали, что ее обманули, и она написала заявление. По факту происшествия проводится проверка.