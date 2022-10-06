Екатеринбург вошел в пятерку городов по числу любителей эротики

Множество людей открыто подписаны на сообщества 18+ Фото: Евгения ГУСЕВА

Екатеринбург занял пятое место в рейтинге городов по количеству любителей пабликов в соцсетях с эротическим контентом. Такое исследование провели сервис аналитики LiveDune и digital-агентство «Интериум».

В столице Урала на 10 тысяч населении приходится 384 любителя эротики. На четвертом месте - Санкт-Петербург (417), на третьем – Ростов-на-Дону (442), на втором – Краснодар (621). Лидирует в топе Новосибирск. Там на 10 тысяч горожан приходится 1 809 любителей «клубнички».

- Как показало это исследование, огромное количество людей открыто подписаны на сообщества 18+. То, что Сибирь с большим отрывом от прочих городов лидирует в рейтинге, наверное, может многое сказать социологам, - отметил руководитель отдела анализа и мониторинга агентства «Интериум» Александр Анохин.

Анализ проводился в 27 пабликах во «ВКонтакте» с аудиторией от 650 до 86 тысяч аккаунтов и открытым списком подписчиков. Общая аудитория исследуемых сообществ составила чуть больше семи миллионов аккаунтов.